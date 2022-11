V Italiji zaradi nasilja nad otroki aretirali štiri redovnice

Rim, 16. novembra - Italijanska policija je danes aretirala štiri redovnice iz cerkvene ustanove za otroke na južnem otoku Ischia zaradi nasilja nad mladoletniki. Po navedbah policije so nasilje izvajale vodja ustanove in še tri redovnice. Ena od njih je bila že obsojena na zaporno kazen, ostalim trem pa so prepovedali vstop v deželo Kampanija, v katero spada otok.