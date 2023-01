Mediji: Kriminalisti kazensko ovadili skoraj 50 članov razbite mamilarske združbe

Ljubljana, 12. januarja - Kriminalisti so ovadili skoraj 50 članov razbite mamilarske združbe, ki so jo gorenjski kriminalisti s pomočjo slovenskih in avstrijskih kolegov razbili v začetku tedna. Specializirano državno tožilstvo je zoper 35 oseb vložilo zahtevo za preiskavo, poročata časnika Dnevnik in Večer. Združba naj bi delovala predvsem v Sloveniji in Avstriji.