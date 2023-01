Prihodnji teden opazovanje ptic v naseljih

Ljubljana, 17. januarja - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v naseljih. Kdor želi sodelovati, naj v prihodnjem tednu pol ure opazuje ter beleži vrste in število opaženih ptic. V pomoč je spletna stran ptice.si, kjer so med drugim fotografije ptic in obrazec za posredovanje podatkov.