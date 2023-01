Letos čez zimo v Sloveniji ostalo največ štorkelj doslej

Murska Sobota, 11. januarja - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opaža, da v Sloveniji prezimuje vedno več belih štorkelj, ki se vse manj odločajo za selitev v tople kraje. To zimo jih pri nas prezimuje največ doslej, našteli so jih 11. Kot pravijo v DOPPS, so štorklje, ki se ne selijo, v prednosti. Mraz jih ne ogroža, glavno je, da imajo dovolj hrane.