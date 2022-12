Na vzhodni fronti v Ukrajini srditi spopadi

Kijev/Moskva/Biškek, 9. decembra - Razmere na fronti v Donbasu, kjer potekajo srditi spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami, ostajajo izredno težke, a Ukrajinci zaenkrat odbijajo ruske napade in so nasprotnikom prizadejali hude izgube, je danes zatrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruskim silam je med drugim očital, da so uničile mesto Bahmut v regiji Doneck.