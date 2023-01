Zaradi snega oviran tudi železniški promet

Ljubljana, 16. januarja - Zaradi snega po večini države je oviran tudi železniški promet, so za STA navedli v Slovenskih železnicah. Med postajama Podnart in Kranj se je pretrgal daljnovod, zato je železniški promet med Kranjem in Jesenicami prekinjen, organiziran je nadomestni avtobusni prevoz. Sanacija bo predvidoma potekala do 12. ure. Zamude pa nastajajo tudi drugod.