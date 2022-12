Minsk: Ukrajinska raketa padla na ozemlje Belorusije

Brest/Kijev, 29. decembra - Raketa ukrajinskega obrambnega sistema zemlja-zrak S-300 je danes padla na ozemlje Belorusije, so sporočili iz Minska. Belorusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je do incidenta prišlo nedaleč od meje z Ukrajino, blizu kraja Ivanava v regiji Brest, kjer so sestrelili raketo, ki so jo izstrelili iz Ukrajine.