Primorske novice o prodaji sadja in zelenjave ob prometnicah (14. 1.)

Koper, 13. januarja - Sašo Dravinec v komentarju Briške češnje iz Španije piše o tem, da je prodaja sadja in zelenjave ob glavnih cestah sodeč po vztrajnosti prodajalcev očitno donosna. Če je približno znano, da so prodajalci tujci, zaradi česar je izterjava glob otežena, je manj znano, od kje izvirata prodajana sadje in zelenjava ter kdo te izdelke kupuje.