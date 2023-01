Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 1.)

Ljubljana, 13. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o uradnem obisku slovenske ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon v Sarajevu. Fajon je poudarila, da bo Slovenija Bosni in Hercegovini nadalje pomagala BiH na njeni evropski poti. Poročale so tudi o nadomestilu, ki ga bodo prejeli dobavitelji elektrike in zemeljskega plina v Sloveniji.