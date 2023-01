Na Švedskem odprli prvo vesoljsko izstrelišče na celinskem delu EU

Bruselj/Kiruna, 13. januarja - Na skrajnem severu Švedske so danes slovesno odprli prvo izstrelišče za satelite na celinskem delu EU. Trak v barvah švedske zastave so prerezali švedski kralj Karl XVI. Gustav, švedski premier Ulf Kristersson in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da je to velik trenutek za Evropo.