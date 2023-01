Evropska komisija in švedsko predsedstvo o migracijah in globalni konkurenčnosti EU

Bruselj/Kiruna, 11. januarja - Evropska komisija se bo v četrtek in petek mudila na Švedskem, ki je 1. januarja prevzela predsedovanje Svetu EU. V ospredju pogovorov med predstavniki komisije in švedske vlade bodo migracije in zagotavljanje globalne konkurenčnosti EU spričo ameriške zakonodaje, ki daje prednost domačim podjetjem.