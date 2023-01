Na ogled plakati družbeno-odgovornega projekta Plaktivat na temo krvodajalstva

Ljubljana, 13. januarja - V plakatni galeriji TAM-TAM pri Figovcu v Ljubljani bo od danes do 3. marca na ogled prvi del razstave plakatov družbeno-odgovornega projekta Plaktivat na temo krvodajalstva. Namen natečaja je bil spodbujanje in ozaveščanje o pomenu darovanja krvi. Avtorja zmagovalnega plakata pa sta Sara Mlinar in Gašper Štern.