Znani so zmagovalci 15. mednarodnega natečaja Plaktivat na temo krvodajalstva

Ljubljana, 5. januarja - Na 15. Plaktivat, ki ga je TAM-TAM Inštitut razpisal v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije, se je letos prijavilo rekordno število, in sicer 780 oblikovalcev z vsega sveta. Namen natečaja je bil spodbujanje in ozaveščanje o pomenu darovanja krvi. Avtorja zmagovalnega plakata sta Sara Mlinar in Gašper Štern.