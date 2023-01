Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o dogovoru med slovensko vlado in sindikatom Fides o tem, da bodo do konca leta oblikovani novi plačni razredi za zdravstvo. Poročale so še o podražitvi daljinskega ogrevanja pri podjetju Energetika Maribor, ter o tem, da so bile žrtve, ki naj bi jih zlorabil jezuit Marko Rupnika, neuslišane.