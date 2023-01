Delo o mostovih, ki povezujejo (13. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Bojan Budja v komentarju Kraljevska disciplina z napako piše o razglasitvi dobitnika 33. naslova Delove osebnosti leta Marjana Pipenbaherja. Izpostavil je, da se je ta v leto 2022 zapisal z dejanjem, ki je očaralo ves svet in pokazalo, da so tudi mali lahko največji, ter da ima Slovenija ljudi, ki znajo in zmorejo, ki so zgled Evropi in svetu.