Ruski opozicijski voditelj Navalni premeščen v samico

Moskva, 18. novembra - Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je danes sporočil, da so ga v kazenski koloniji 6 v Melehovu premestili v samico le nekaj dni pred načrtovanim obiskom njegove družine. Kremelj je obtožil zverinskosti in dejal, da oblasti to počnejo zato, da bi ga utišale, poroča BBC.