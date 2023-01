Metka Zevnik napoveduje nadaljevanje boja za pravice otrok in staršev

Ljubljana, 11. januarja - Otrok potrebuje mamo in očeta, česar ne more spremeniti noben zakon in ustavno sodišče, ob današnji odločitvi ustavnega sodišča o ustavnosti sklepa o zavrnitvi referenduma o spremembah družinskega zakonika vztraja Metka Zevnik iz koalicije Za otroke gre!. Napoveduje, da bodo "potrpežljivo nadaljevali boj za pravice otrok in staršev".