Nadomestna ambulanta v ZD Idrija za neopredeljene in bolnike, ki so začasno brez zdravnika

Idrija, 11. januarja - V zdravstvenem domu (ZD) Idrija dejavnost ambulante za neopredeljene bolnike izvajajo v nadomestni ambulanti, ki so jo sicer vzpostavili že lani kot odgovor na veliko pomanjkanje zdravnikov družinske medicine. V tej ambulanti poleg pacientov, ki so trajno ostali brez osebnega zdravnika, obravnavajo tudi tiste, ki so brez zdravnika začasno.