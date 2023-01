Klakočar Zupančičeva z Ribičičem in Združenjem frank o težavah kreditojemalcev

Ljubljana, 10. januarja - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes na delovnem srečanju gostila pravnika Cirila Ribičiča ter predstavnika Združenja frank Matjaža Sušnika in Karmen Brecelj. Seznanila se je s težavami imetnikov posojil v švicarskih frankih in napovedala prizadevanja za njihovo rešitev, so sporočili iz državnega zbora.