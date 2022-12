Vrhovno sodišče hrvaškim kreditojemalcem v frankih priznalo upravičenost do zamudnih obresti

Zagreb, 21. decembra - Hrvaški kreditojemalci v švicarskih frankih, ki so svoja posojila pretvorili v evre, so upravičeni do izplačila zamudnih obresti na preplačane zneske, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina odločilo vrhovno sodišče. Gre za najmanj 55.000 od skupno 125.000 potrošnikov, ki so sklenili posojila v švicarskih frankih.