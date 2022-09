Skupina evropskih poslancev za vzpostavitev vseevropskega mehanizma za obnovo pogorišč

Bruselj, 9. septembra - Evropska poslanca Matjaž Nemec in Milan Brglez (oba S&D/SD) sta na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in premierja predsedujoče Svetu EU Češke Petra Fialo v četrtek naslovila pobudo za vzpostavitev vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih. Pobudo je podpisalo 28 poslancev Evropskega parlamenta.