V Iranu v povezavi s protesti aretirali še enega novinarja

Teheran, 6. januarja - Iranske oblasti so aretirale novinarja in urednika politične redakcije reformističnega časopisa Etemad Mehdija Beyka. Ta naj bi med drugim objavil intervjuje z družinami zapornikov, ki so bili zaradi povezave s protivladnimi protesti obsojeni na smrtne kazni. Oblasti naj bi sicer v zadnjih tednih pridržale že več kot 80 medijskih delavcev.