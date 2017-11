Naberšnikova Slovenija, Avstralija in jutri ves svet o bitki za lepši jutri

Maribor, 11. novembra - Novi celovečerec režiserja Marka Naberšnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet, ki so ga v petek zvečer predpremierno prikazali v sklopu festivala Liffe v Mariboru, je pripoved o generaciji srednjih let, ki se sprašuje, ali je življenje še vedno mogoče opredeliti na novo. Bistvo pa je po Naberšnikovih besedah bitka za lepši jutri.