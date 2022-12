Pri Trumpu našli še nekaj zaupnih dokumentov

New York, 8. decembra - V skladišču v West Palm Beachu na Floridi so našli vsaj še dva dokumenta, označena kot tajna, potem ko so odvetniki nekdanjega predsednika Donalda Trumpa zunanjemu podjetju naročili, da poišče morebitne še preostale dokumente, ki jih je Trump odnesel iz Bele hiše. Zadeve so že posredovali FBI, poročajo ameriški mediji.