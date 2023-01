Izrek kazni Weinsteinu preložen zaradi zahteve po novem sojenju

Los Angeles, 9. januarja - Izrek kazni nekdanjemu vplivnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu po drugi obsodbi za posilstvo in spolni napad v Los Angelesu so preložili na februar, ker so njegovi odvetniki zahtevali novo sojenje. Sodnica Lisa Lench pričakuje, da bo zahteva za ponovno sojenje zavrnjena in bo kazen lahko izrekla 23. februarja.