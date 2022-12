Harvey Weinstein tudi v Los Angelesu spoznan za krivega posilstva

Los Angeles, 20. decembra - Porota v Los Angelesu je v ponedeljek bivšega filmskega producenta Harveyja Weinsteina spoznala za krivega posilstva in še dveh obtožb spolnega napada ene od štirih žensk, ki so ga tega obtoževale. Weinsteinu, ki je bil zaradi posilstva in spolnih napadov že v New Yorku leta 2020 obsojen na 23 let zaporne kazni, grozi dodatnih 24 let zapora.