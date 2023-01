Premier Golob v DZ vložil listo ministrskih kandidatov za reorganizacijo vlade

Ljubljana, 9. januarja - Premier Robert Golob je po današnji seznanitvi DZ z odstopom šolskega ministra Igorja Papiča in infrastrukturnega ministra Bojana Kumra v DZ vložil listo devetih ministrskih kandidatov, so za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade. Zaslišanja kandidatov pred delovnimi telesi DZ bodo potekala v četrtek in petek.