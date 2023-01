V ZD Ljubljana Bežigrad bodo opredeljevanje starejših in kroničnih bolnikov začeli predvidoma v torek

Ljubljana, 9. januarja - V bežigrajski enoti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so danes začeli pripravljati seznam bolnikov, starih nad 65 let in kroničnih bolnikov. Z njihovim opredeljevanjem bodo začeli predvidoma v torek, so sporočili iz ZD Ljubljana. Zjutraj je bilo pred bežigrajsko enoto sicer okoli 30 ljudi, ki za nov sistem opredeljevanja niso vedeli.