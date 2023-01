Greenpeace opozarja na preskromne ukrepe za varčevanje z energijo

Ljubljana, 9. januarja - Članice EU bi lahko to zimo prihranile do 278 teravatnih ur energije, kar je skoraj enakovredno letni porabi energije za 21 Slovenij, če bi takoj sprejele učinkovite ukrepe za varčevanje z elektriko, nafto in plinom, opozarjajo v okoljevarstveni organizaciji Greenpeace. Vlade pozivajo, naj naslednjo zimo pričakajo bolje pripravljene.