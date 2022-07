Nevladne organizacije s predlogi za reševanje energetske draginje

Ljubljana, 7. julija - Nevladne organizacije so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani predstavile nabor ukrepov, ki jih predlagajo vladi za reševanje energetske draginje s socialno in podnebno problematiko. Predloge ukrepov so v sredini junija že posredovali na vlado in pristojna ministrstva, a odzivov zaenkrat še niso prejeli.