Ormož bo letos v znamenju obeležitve 750. obletnice prve omembe

Ormož, 9. januarja - Ormoška občina bo skozi vse leto s serijo dogodkov obeležila 750 let od prve omembe mesta. Kot je dejal župan Danijel Vrbnjak, se lahko pohvalijo z bogato zgodovino, na katero so zelo ponosni, zato je po njegovem mnenju prav, da skušajo visok jubilej izkoristiti za njeno promocijo širši javnosti. Pripravili so 22 dogodkov.