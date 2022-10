V Ormožu veliko zanimanje podjetnikov za novo poslovno cono

Ormož, 28. oktobra - V Ormožu so v četrtek slovesno odprli ekonomsko-poslovno cono, ki se razteza na 13,5 hektarja zemljišč, v njej pa bodo prostor za razvoj dobila podjetja, ki za širitev in dodatna delovna mesta nujno potrebujejo večje proizvodne prostore. Kot je povedal župan Danijel Vrbnjak, so zemljišča že skoraj v celoti prodana.