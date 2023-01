Papič in Kumer bosta do reorganizacije vlade opravljala tekoče posle

Ljubljana, 9. januarja - Poslanci so se seznanili z odstopoma ministrov za izobraževanje, znanost in šport Igorja Papiča in za infrastrukturo Bojana Kumra, s čimer jima je uradno prenehal mandat, do reorganizacije vlade pa bosta opravljala tekoče posle. DZ je tudi potrdil mandat nadomestnemu poslancu SDS Andreju Kosiju, ki se je že pridružil kolegom v poslanskih klopeh.