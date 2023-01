Delegacija nemških poslancev prispela na Tajvan

Taipei/Peking, 9. januarja - Delegacija nemških poslancev iz vrst liberalne stranke FDP je danes prispela na Tajvan. Do obiska delegacije prihaja v času naraščajočih napetosti v regiji, pri čemer so tajvanske oblasti v zadnjih 24 urah v okolici otoka zabeležile prisotnost 57 kitajskih bojnih letal in štirih bojnih ladij. Peking je obisk iz Nemčije ostro obsodil.