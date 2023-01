Iz vrst voditeljev tujih držav obsodbe nasilja v brazilski prestolnici

Pariz/Brasilia, 8. januarja - Ameriška vlada je obsodila današnje nasilne izgrede pristašev nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara v brazilski prestolnici. Najvišji predstavniki Evropske unije so prav tako obsodili dejanje, enako tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in španski premier Pedro Sanchez, so poročale tuje tiskovne agencije.