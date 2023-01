Večer: Policija pri varovanju protestov leta 2021 izstrelila več kot 70 gumijastih izstrelkov

Ljubljana, 9. januarja - Poročilo o ravnanju policije pri varovanju protestov, ki so ga na Večeru pridobili v celoti, med drugim kaže, kako so se sodelujoči odločali glede ravnanja na terenu. Med drugim so brez ustrezne obrazložitve uporabili gumijaste izstrelke, leta 2021 so jih izstrelili več kot 70.