Lula oblikoval novo raznoliko brazilsko vlado

Brasilia, 6. januarja - Novi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva se je danes prvič sestal z novo vlado, ki je precej drugačna od vlade desničarskega predhodnika Jairja Boslonara. V nasprotju s prejšnjo, v kateri so prevladovali belci in vojaški generali, je v novi vladi enajst žensk, pet temnopoltih in dva ministra iz vrst avtohtonih prebivalcev.