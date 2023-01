V streljanju na Kosovu ranjena mlada kosovska Srba

Priština, 6. januarja - V Gotovuši pri Štrpcu na Kosovu je tamkajšnji prebivalec albanskega rodu iz premikajočega se vozila danes streljal na kosovska Srba, stara 11 in 21 let ter ju ranil, so sporočili iz srbskega urada za Kosovo in Metohijo. Napad je potrdila tudi kosovska policija in dodala, da fanta nista v smrtni nevarnosti, poroča srbski portal televizije N1.