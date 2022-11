Na protestu v Kosovski Mitrovici več tisoč kosovskih Srbov

Kosovska Mitrovica, 6. novembra - Ob novih napetostih med Srbijo in Kosovom zaradi avtomobilskih tablic je na severu Kosovske Mitrovice potekal protest, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč kosovskih Srbov. Udeleženci so obtožili EU, da ne spoštuje bruseljskega sporazuma, in podprli srbske predstavnike, ki so izstopili iz kosovskih institucij, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.