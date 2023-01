UKC Ljubljana: Izrednih razmer ne ustvarjamo, temveč jih skušamo obvladovati

Ljubljana, 7. januarja - V UKC Ljubljana so se odzvali na besede ministra za zdravje Daniela Bešič Loredana, da izredne razmere v zdravstvu nalašč ustvarjajo interesne skupine. Poudarili so, da sami takšnih razmer ne ustvarjajo, pač pa jih skušajo obvladovati. Opozorili so, da se soočajo s kadrovsko stisko, a so že sprejeli več ukrepov za omilitev razmer.