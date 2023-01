V monografiji o prevajanju in tolmačenju v habsburški monarhiji

Maribor, 6. januarja - V navezi strokovnjakov mariborske in graške univerze je nastala monografija Das habsburgische Babylon (Habsburški Babilon) 1848-1918, ki se ukvarja z vlogo prevajanja in tolmačenja za zagotavljanje komunikacije v večjezični habsburški monarhiji. Urednici Aleksandra Nuč Blažič in Michaela Wolf sta zbrali prispevke 12 avtorjev iz sedmih držav.