V Muzeju narodne osvoboditve Maribor razstava o kmečkem uporništvu

Maribor, 2. septembra - V Muzeju narodne osvoboditve Maribor danes odpirajo mednarodno razstavo Zeleni kader, kmečko uporništvo in gibanja v Avstro-Ogrski in njenih državah naslednicah v obdobju 1914-1950. Ta po navedbah avtorjev predstavlja doslej zanemarjeno tematiko zgodovine podeželja in njegovega prebivalstva v prvi polovici 20. stoletja.