Višje sodišče Turku kazen znižalo na 13 let zapora

Novo mesto, 6. januarja - Okrožno sodišče v Novem mestu je Boruta Turka aprila lani v ponovljenem sojenju spoznalo krivega uboja partnerke februarja 2020 na Potoku pri Straži in mu izreklo kazen 14 let in osem mesecev zapora. Zdaj mu je Višje sodišče v Ljubljani kazen znižalo na 13 let, poročata Delo in Slovenske novice.