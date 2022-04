Na ponovljenem sojenju Turku 14 let in osem mesecev zapora

Novo mesto, 7. aprila - Na novomeškem okrožnem sodišču so danes zaključili ponovljeno sojenje Borutu Turku, ki ga obtožnica bremeni umora partnerke februarja 2020 na Potoku pri Straži. Petčlanski sodni senat je 34-letnega Turka spoznal za krivega, a ne umora, ampak uboja, in mu izrekel kazen 14 let in osem mesecev zapora, poroča Dolenjski list.