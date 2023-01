Ema Kugler za STA: Vsaka pot ustvarjanja je težka

pogovarjala se je Maja Lazar

Ljubljana, 16. januarja - Multidisciplinarna umetnica, Prešernova nagrajenka za življenjsko delo Ema Kugler je v pogovoru za STA povedala, da je vsaka ustvarjalna pot težka, a je to za umetnika izziv in njegovo gonilo. Največja težava so finančni okviri, v katerih dela. Izrazila je upanje, da bo lahko, ko se bo leto izteklo, ostala v prostorih, kjer ustvarja.