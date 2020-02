Režiserji nagradili Emo Kugler, Božiča in Ivanišina

Ljubljana, 28. februarja - Društvo slovenskih režiserjev je v četrtek zvečer v Slovenski kinoteki že petič podelilo stanovske nagrade na področju filmske in televizijske režije. Poleg nagrade za življenjsko delo Emi Kugler so podelili še nagradi Štigličev pogled. Prejela sta ju režiserja Gregor Božič in Matjaž Ivanišin.