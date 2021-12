Za moške bo leta 2022 odmerni odstotek za pokojninsko osnovo 61,5 odstotka

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 25. decembra - Pri upokojevanju bodo prihodnje leto veljale nekatere novosti. Moškim se bo tako v letu 2022 starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove. Zahtevana starost za pridobitev pravice do vdovske pokojnine pa bo za vdovo oziroma vdovca znašala 58 let, kar je pol leta več kot letos.