Predsednici zdravniške zbornice in zveze pacientov podpisali sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 4. januarja - Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović in predsednica Zveze organizacij pacientov Slovenije Štefanija Lukič Zlobec sta danes podpisali sporazum o sodelovanju med organizacijama. To pomeni, da se bodo v določenih obdobjih srečevali, izmenjevali svoje poglede o različnih temah in kdaj pripravili skupna stališča, je pojasnila Beović.