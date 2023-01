Zdravstveni ministri EU podprli testiranje potnikov s Kitajske

Bruselj, 3. januarja - Velika večina držav članic EU podpira testiranje potnikov s Kitajske pred vkrcanjem na letalo, so sporočili iz Evropske komisije. Zdravstveni ministri so prišli do konsenza pred sredinim sestankom, na katerem bodo članice EU znova razpravljale o usklajenem odzivu na vstop potnikov iz Kitajske v EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.