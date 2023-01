Kitajske bolnišnice zaradi covida preklicale novoletne dopuste

Peking, 2. januarja - Številne kitajske bolnišnice so zaradi povečevanja števila okužb z novim koronavirusom preklicale novoletne dopuste in zaposlenim odredile opravljanje nadur. Po poročanju lokalnih medijev so zaposleni po ukazu lokalnih oblasti nadure med drugim opravljali v bolnišnicah v provincah Shanxi, Hebei, Hunan, Jiangsu, Shaanxi in Heilongjiang.